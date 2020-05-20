خبير محليات: يجب إعطاء المحافظات عوائد مخالفات البناء لحل المشاكل العميقة

قال الدكتور حمدى عرفة خبير الإدارة المحلية، إن قانون التصالح مع مخالفات البناء رقم 19 لسنة 2019، جيد في مجمله ويأتى في صالح المواطن خاصة أن لدينا ما يقرب من 3 ملايين ونصف عقار مخالف، ويطبق القانون على المخالفين الذين بنوا دون ترخيص.





وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه ضد فكرة تخصيص نسبة لتوزيع عوائد قانون التصالح مع مخالفات البناء، مؤكدا أن كل العوائد يجب أن تدخل موارد المحافظات لزيادة مواردها وتنميتها ولكى تستخدمه في مشروعاتها الخدمية والمشروعات التى تقوم بها سواء رصف طرق أو تطوير الشبكات أو ميكنة المحافظات وغيرها من المشروعات الهامة التى تنهض بالمحافظات وتقدم خدمات مميزة للمواطنين.





وتابع: أن فكرة تخصيص نسبة من عوائد قانون التصالح لصالح المحافظات، لن تساهم في حل مشاكل المحافظات العميقة خاصة أن عجز موازنة المحافظات بلغ 162 مليار جنيه قيمة مصروفات الحكومة لسد نفقات الحكومة على المحافظات.





وأشار إلى أن المحافظات تحتاج إلى زيادة مواردها عن طريق الإيرادات الخاصة بالإسكان والطرق والكهرباء والنقل والسياحة تؤول إلى كل محافظة على حدة، موضحا أن هذا النموذج مطبق في دول عربية وعالمية عديدة.





وأكد أنه يرى أن توزيع عوائد قانون البناء على مشروعات الإسكان والمشروعات التنموية طبقا لطبيعة كل محافظة مع مراعاة المحافظات التى لديها ندرة في الموارد وتحتاج إلى تنمية أمر جيد وسيسهم في حل مشاكل المحافظات المزمنة والعميقة.