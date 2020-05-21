تزين منزله.. سر الصورة المرسومة للشهيد رامي حسنين صائد العبوات الناسفة في سيناء

قالت الدكتورة رشا فريد زوجة الشهيد رامى محمد حسنين الذى أستشهد إثر استهداف موكبه بعبوة ناسفة بشمال سيناء أنه كان يعشق ابنته نورسين وكان دائماً يوصيها ويوصى جدها عليها لأنها ابنته الكبيرة وأول فرحته وكانت نورسين متعلقة بوالدها جدا.





وأكدت زوجة الشهيد أنه أثناء رئاسته لقوات حفظ السلام بالكونغو عام ٢٠١٤ قبل أن يتم نقله للعريش شعر أحد أصدقاؤه من دولة الكونغو المشهورين بالنحت بحبه الزائد لطفلته نورسين فقام بنحت صورة لها واهدائها للشهيد .





وأشارت إلى أن الرسام أحمد بيومى بجريدة الأهرام قام برسم صورة للشهيد وأهداها له قبل وفاته أثناء افتتاح معرض لاستعراض الأسلحة التى تم ضبطها بسيناء مع الجماعات التكفيرية والإرهابية .





وكان الشهيد رامى حسنين إبن مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة أحد أهم قادة القوات المسلحة التى قامت بعمليات تطهير موسعة فى شمال سيناء ضد الجماعات التكفيرية الإرهابية واستشهد قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة فى ٢٩ أكتوبر عام ٢٠١٦م بعد استهداف موكبه بعبوات ناسفة شمال سيناء تاركاً زوجته التى تعمل صيدلانية وطفلتيه الكبيرة كانت لم تكمل الأربع سنوات والصغيرة ٥ أشهر.







