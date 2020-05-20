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محافظات

أسيوط: توريد 112 ألفا و851 طن قمح

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:53 ص
توريد القمح
توريد القمح
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إيهاب عمر
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم توريد 112 ألفا و851 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن حيث تم حصاد 226 ألف فدان مزروعة بالقمح من إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بالمحافظة والتي بلغت 226 ألفا و683 فدانا لافتًا إلى استمرار أعمال توريد محصول القمح بالصوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء المحافظة.

فضلًا عن استلام الأقماح من المزارعين بعدد 27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - ١٩" .

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وأكد محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – أن هناك زيادة كبيرة فى كمية القمح التي تم توريدها بالمقارنة بالأعوام الماضية مصدرًا تعليماته لجميع قيادات التموين والزراعة بتشديد الحملات وتكثيف المتابعة الميدانية والرقابة لأعمال الحصاد والتوريد وتسهيل كافة الإجراءات أمام المزارعين لتوريد محصول القمح وفقًا للضوابط التي تم وضعها ومتابعة الأقماح التي يتم توريدها ومراقبة إجراءات التخزين والتشوين وتحرير محاضر فورية للمخالفين في حالة توريد أقماح مخالفة لمواصفات الجودة والسلامة لافتًا إلى أهمية تحفيز المزارعين وتسهيل كافة الإجراءات لاستلام الأقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها لأعمال التوريد والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى ١٥ يوليو ٢٠٢٠ وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط المهندس إبراهيم سرور أن كميات القمح التي تم توريدها هذا العام تشهد زيادة كبيرة عن الأعوام السابقة مشيرًا إلى إنه يجرى عمل بيان يومي بمساحات الأراضي التي تم حصادها وكميات الأقماح التي تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع مؤكدًا على التنسيق مع مديرية التموين لمتابعة لجنة استلام الاقماح من المزارعين وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين موضحًا أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجي القمح لتوريد محصولهم حتي ١٥ يوليو القادم مع تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد  وتلقى أي شكاوى من المزارعين والتعامل الفوري معها.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة انه يتم تنظيم حملات مفاجئة على جميع مراكز التجميع وأفرع البنك الزراعي المصري بالمراكز للوقوف على أعمال التوريد ومراجعة الإجراءات وشروط التوريد وفقًا لمواصفات الجودة والسلامة لافتَا إلى تحرير المحاضر الفورية للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.
   

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