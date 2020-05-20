بأمر محافظ جنوب سيناء.. وقف الإجازات وغلق الشواطئ قبل عيد الفطر

وشدد فودة خلال الاجتماع بضرورة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك، ومن بينها غلق جميع المحلات التجارية والمولات والمطاعم ومناطق الخدمات الترفيهية والمتنزهات والحدائق والشواطئ العامة بجميع مدن المحافظة علاوة علي حظر حركة المواطنين من الأحد ٢٤ مايو من الساعة الخامسة مساء حتي الجمعة ٢٩ مايو إلى الساعة الثامنة مساء.





وأمر المحافظ بوقف جميع الاجازات حتي نهاية فترة عيد الفطرالمبارك وعدم مغادرة المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ علي كوادر المحافظة، مشددا على التعامل بكل حزم لمواجهة اي تعديات علي أملاك الدولة وازالة التعديات والمتابعة المستمرة لكافة قطاعات المدن خلال هذه الفترة واتخاذ الاجراءات الفورية لذلك بالاضافة لمنع أجازات العاملين بمديريات الصحة والاسعاف والتموين والطب البيطري وكافة الجهات التي تقدم خدمات للمواطنين وشركات الكهرباء والمياه والتليفونات، مع الاستعداد الدائم لمركز عمليات كل مدينة للعمل باتصال دائم بمركز عمليات المحافظة باستقرار الحالة طوال اليوم.





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كما تقرر رفع درجة الاستعداد لأقسام الاستقبال والطوارئ والوقائين بجميع المستشفيات بالمحافظة ومراكز الاسعاف تحسبا لاي طارئ خلال ايام العيد، بالإضافة لرفع درجة استعداد العاملين بجميع محطات تحلية وانتاج المياه ومحطات الصرف الصحي والتاكد من انتظام العمل وصلاحية جميع المعدات مع تواجد نوبتجية خلال فترة العيد وعلي مدار ٢٤ ساعة.





ووجه المحافظ مدير عام مديرية التموين بالمحافظة بضرورة توفير المواد التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بجميع المدن والاشراف علي انتظام العمل والانتاج بالمخابز وتوفير الوقود بأنواعه والشحومات والزيوت والبوتاجاز مع المتابعة اليومية والمرور على الاسواق لضبط الأسعار وتحرير المحاضر اللازمة لأي مخالفات من اي نوع.





كما استمع المحافظ لتقرير مفصل عن موقف نوريد القمح للمطحن بطور سيناء حيث بلغت كمية الانتاج عن العام الحالي 60 طنا في طفرة غير مسبوقة علي أرض محافظة جنوب سيناء ترجع لتحفيز الزراع علي زراعة القمح وايضا اعتماد مطحن طور سيناء للتوريد تخفيفا عن المزارعين وتشجيعا لهم.





وجه المحافظ بالتأكيد علي صلاحية جميع معدات الدفاع المدني والحريق وجاهزيتها للعمل ومراجعة خطة الدفاع المدني لجميع المنشآت السياحية والتجمعات السكانية والاسواق التجارية بكافة مدن المحافظة وتفهم عناصر التأمين للمهام الموكلة اليهم.





ووجه بتكثيف الحملات المرورية خلال فترة العطلة والسيطرة علي عدم تجاوز سرعات التحرك المقرره علي طول طرق المحافظة من عيون موسي ورأس سدر حتي طابا مع التركيز علي المنطقة من عيون موسي وحتي ابوزنيمة وخاصة المناطق متكررة الحوادث.





كا استعرض المحافظ موقف مشروعات الخطة الاستثمارية لعام المالي 2019/ /2020 والتي بلغت نسبة التنفيذ العيني بها 93 %.





واستمع المحافظ لتقرير مفصل عن مدير عام القوي العاملة بالمحافظة والخاص بصرف اعانات عاجلة للعمال بالمنشأت السياحية الذين تضرروا بسبب الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، افاد مدير القوي العمالة انه سبق وقد قام صندوق اعانات الطوارئ التابع لوزارة القوي العاملة بصرف اعانات لـ83 منشأة بالمحافظة بمبلغ 25 مليون و60 الف و214 جنيها ثم قام الصندوق اليوم بصرف اعانات لعدد 23 منشأة بمدن المحافظة بمبلغ 2 مليون و117 الف و 446 جنيه ليصبح بذلك اجمالي عدد المنشأت التي صرفت الاعانة 106 منشأة بمبلغ اجمالي 27 مليون و 177 الف و 660 جنيه.





كما تم صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة وهي كالتالي المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة لصرف المنحة عدد 3790 عامل بتكلفة 18950000 جنيه عدد الذين صرفوا المنحة 2733 عامل باجمالي 1366500 جنيه ، إضافة لمنحة الرئيس عبد الفتاح السيسي باجمالي عدد عمال 1430 عامل باجمالي مبلغ 715000 جنيه ليصبح اجمال المنصرف للمنحتين 2081500 جنيه، ووجه المحافظ بمتابعة موقف باقي العمالة التي لم يتم الصرف لها لمعرفة موقفهم.