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أخبار البلد

مطار أسيوط يستقبل اليوم أولى رحلات العالقين من دبي

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:40 ص
مطار أسيوط الدولي
مطار أسيوط الدولي
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نورهان خفاجي
يستقبل مطار أسيوط الدولي، اليوم الأربعاء، أولى الرحلات الاستثنائية لإجلاء المصريين العالقين، تسيرها شركة "أير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمة من مدينة دبي بالإمارات على متنها المصريون العالقون هناك بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتم إجراءات فحص لجميع الركاب القادمين على الرحلة، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الإجباري التي خصصتها الدولة المصرية، لقضاء مدة عزل لمدة 7 أيام بدلا من 14 يوما، بعد القرار الجديد لوزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بالفيروس.


وتسير وزارة الطيران المدني عددا من الرحلات الجوية، إلى مختلف دول العالم لإعادة المصريين العالقين هناك، منذ وقف الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية، على الناحية الأخرى يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، أيضا رحلتي طيران قادمتين من دولة الإمارات على متنهما العالقين في أبوظبي.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدول.
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