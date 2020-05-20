توريد 159 ألفًا و806 أطنان قمح لصوامع وهناجر كفر الشيخ

أعلن عماد حبيب، وكيل وزارة التموين ب كفر الشيخ ، أن إجمالي كميات القمح المحلية، التي جرى توريدها للصوامع والهناجر ب المحافظة، وحتى صباح امس الثلاثاء، بلغت 159 ألفًا و806 أطنان من محصول القمح المحلي لهذا الموسم.





ومن جانبه، قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، خلال بيان، إن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.





وأضاف مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، إلى أن هناك 22 منفذًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.





وأشار مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ إلى أن اللجنة تقوم بالمرور على منافذ التوزيع، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، وفقا لتوجيهات المحافظ، الذي شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.





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