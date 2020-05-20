AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ابن سينا فارما تتبرع بـ5 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:53 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطابًا من عمر عبد الجواد، ومحمود عبد الجواد، الشريك المؤسس والعضو المنتدب المشارك لشركة ابن سينا فارما، أعلنا خلاله تبرع الشركة بمبلغ 5 ملايين جنيه، يخصص مليون جنيه منها لدعم جهود الدولة بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، و 4 ملايين جنيه لصالح مبادرة "أهالينا" التي أطلقتها الحكومة المصرية تحت شعار "إيد مع إيد تساعد" على حساب 2030 لدعم العمالة غير المنتظمة المتأثرة بالأضرار الإقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد، ولتعزيز مستوى الحماية الإجتماعية لأهالينا من الأسر والأفراد.

وثمن رئيس مجلس الوزراء هذه المبادرة الإيجابية من جانب شركة ابن سينا فارما، التي تعدُ الثانية من جانبها منذ بدء الأزمة الراهنة، بما يعكس القناعة الراسخة لدى القائمين عليها في أهمية تكاتف مؤسسات القطاع الخاص مع ما تقوم به الدولة من جهود للحد من انتشار فيروس كورونا، وتخفيف حدة آثاره السلبية على القطاعات المتضررة. 
  
من جانبه أعرب الشريك المؤسس والعضو المنتدب المشارك لشركة ابن سينا فارما، عن التقدير الكبير للمجهود الضخم الذي تلعبه الحكومة المصرية في سبيل مكافحة فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته من إجراءات بهدف تأمين صحة وسلامة الشعب المصري، فضلًا عن حزمة القرارات التي تم اتخاذها للحد من الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا وتأثيرها على العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى استعداد الشركة الدائم للمساهمة بما تمتلكه من إمكانيات وخبرات واتصالات، في دعم كافة المبادرات التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر.

وكانت شركة ابن سينا فارما قد أعلنت في شهر إبريل الماضي خلال خطاب مقدم لرئيس الوزراء، التبرع بمبلغ 4 ملايين جنيه لتوريد وتوفير الأدوية المطلوبة لمستشفيات العزل الصحى، إلى جانب التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في نشر 500 ألف رسالة توعية، عبر استخدام شبكة شركاء العمل الخاصة بشركة ابن سينا فارما، وكذلك التأكيد على الاحتفاظ بجميع العاملين بها والتحمل الكامل لكافة مرتباتهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 ملايين جنيه لدعم العمالة الموسمية المتضررة

مدبولي يتلقى خطابا من رئيس إدارة إحدى الشركات بتبرعه بـ7 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة

الشعفار المصرية الإماراتية تتبرع بـ ٥ ملايين جنيه لحساب 2030 لدعم العمالة غير المنتظمة

"ابن سينا فارما" تتبرع بـ4 ملايين جنيه أدوية لمستشفيات العزل

الحصاد الأسبوعي لـ مجلس الوزراء.. انفوجراف قرارات واجتماعات مواجهة كورونا

رد الجميل لمصر.. رئيس الوزراء يتلقى خطابات تبرع من رجال الأعمال بقيمة 216.5 مليون جنيه.. مستلزمات طبية وسلع تموينية لمواجهة كورونا.. مدبولي: الجميع شركاء في بناء الوطن ومواجهة تحدياته

ترشيحاتنا

للا فضة بعد تألقها في مسلسل البرنس: 3 شروط رشحتني لأداء دور المدمنة

العمري: دور هشام فى الاختيار مهم جدًا لأنه كان من أقرب الشخصيات إلى المنسي

فى 15 يوما .. سر ظهور ياسمين صبرى بفستان الزفاف مرتين

أصل أنا غبي.. طارق علام ينشر فيديو لفنان قبل الشهرة

للا فضة: نجاحى فى البرنس مش صدفة.. ولم أدخل الفن بالواسطة

وثيقة مسربة لوزارة الدفاع الأمريكية: لقاح كورونا لن يتوفر قبل صيف 2021

AdvertisementS

صحة النواب توضح موعد فك حظر التجول عن المقاهى والمطاعم وتكشف الشروط

بعد الزيادة السنوية.. تعرف على مصروفات المدارس المصرية اليابانية لعام 2021

النقل العام: الكمامة شرط أساسي لصعود الأتوبيسات.. وغرامة ٤ آلاف جنيه للمخالفين

التقى محافظ الدقهلية.. وزير الري يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما

أخبار التوك شو.. سر تزايد أعداد إصابات كورونا في مصر.. ضيف أحمد موسى يبكي على الهواء.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس خلال عيد الفطر

القاهرة 43 درجة.. الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة يصاحبه أمطار على الصعيد

للا فضة: نجاحى فى البرنس مش صدفة.. ولم أدخل الفن بالواسطة

أمن كومباوند عبدالله السعيد يرفض استقبال ضيوفه.. واللاعب يحرر محضرًا.. تفاصيل

صاحبة أجمل قدم.. فتاة تتلقى عروضاً للزواج بسبب أظافرها.. صور

الأرصاد: استمرار الطقس شديد الحرارة غدا.. وانكسار الموجة الحارة الجمعة

بعد خرقه قواعد الحظر.. قائد سيارة يقع في ورطة ويضطر للاتصال بالشرطة.. تفاصيل

تنشط كورونا وترفع الضغط.. أضرار كارثية لـ المسكنات .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذريها.. أشهر مشكلات خبز الكحك والبسكويت وطرق حلها

بحثت عنه لمدة 32 عاما.. لحظة اجتماع شمل أم مع نجلها بعد اختطافه في طفولته

بعد خرقه قواعد الحظر.. قائد سيارة يقع في ورطة ويضطر للاتصال بالشرطة.. تفاصيل