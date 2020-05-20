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برلمان

برلماني: إعداد كوادر وقيادات مؤهلة سيوفر المزيد من الفرص للشباب الطموح

الأربعاء 20/مايو/2020 - 12:07 م
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
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فريدة محمد
أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيلاء أهمية قصوى لبناء قاعدة عريضة من النابغين علميًا من طلبة الجامعات، وذلك لصقل جيل من الكوادر الشابة يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات، مؤكدًا أن مصر غنية بالنابغين علميا.

وأوضح النائب فايز بركات أن إعداد كوادر وقيادات مؤهلة سيوفر المزيد من الفرص للشباب الطموح والقادر على التغيير ومنحهم قيادة دفة السفينة بنجاح وتميز واستثمار للعنصر البشري، رأس مال الدولة، والاستفادة منه في تطوير الأداء الحكومي والارتقاء به إلى مصاف دول العالم المتقدم.

وأكد أن الدولة تمر حاليًا بمرحلة التمكين للشباب، وهو ما يوفر المزيد من الفرص للشباب الطموح والقادر على التغيير، ولاحظنا عدد الشباب الذي تولوا مناصب قيادية خلال العامين الأخيرين، مشيرا إلى أن برامج إعداد القادة والنابغين بدأت تتبناها الآن معظم دول العالم.

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