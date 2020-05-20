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مرأة

الشيخوخة الصحية.. النشاط البدني وتناول الأطعمة المغذية أبرز الشروط

الأربعاء 20/مايو/2020 - 12:11 م
الشيخوخة الصحية
الشيخوخة الصحية
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أسماء عبد الحفيظ

تخوف الجميع من مرحلة الوصول للشيخوخة، التي لا مفر منها ولكن ماذا عن الشيخوخة الصحية.

وفقا لما نشره موقع "هيلث إن" مفتاح الشيخوخة الصحية هو أسلوب الحياة الصحي، فيمكن أن يؤدي تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة المغذية وممارسة التحكم في الحصة الغذائية وإدراج النشاط البدني في روتينك اليومي إلى قطع شوط طويل نحو تعزيز الشيخوخة الصحية.

إذا كان الاهتمام بالشيخوخة الصحية يقودك إلى التفكير في العلاجات المضادة للشيخوخة - مثل الأنظمة الغذائية المقيدة أو المكملات الغذائية أو العلاجات الباهظة الثمن التي تدعي تأجيل عملية الشيخوخة أو حتى عكسها.

كن حذرًا. لا يوجد حل سريع عندما يتعلق الأمر بالشيخوخة الصحية.

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اعرف ما تشتريه ، واعرف كيفية اكتشاف المخططات المشبوهة. في كثير من الأحيان ، لا ترقى العلاجات المضادة للشيخوخة إلى مستوى المطالبات.

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