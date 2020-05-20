لأول مرة فى آخر سنتين.. طرح شقق سكنية بمايو.. اعرف الشروط والأسعار

للمواطنين من مختلف فئات الدخل، خاصة خلال الأعوام الأخيرة، حيث لم يشهد عاما 2019 و2020 إلا طرحا وحيدا للشقق السكنية بالمدينة.

تشهد مدينة 15 مايو أقل معدل لطرح الوحدات السكنية ضمن المشروعات المختلفة، عن طريق





ويرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بالمدينة القريبة من القاهرة، مما يجعلها الطلب الرئيسي لسكان العاصمة الذين يتجاوز تعدادهم 16 مليون شخص، بالإضافة لصعوبة إنهاء بعض المشروعات السابقة بالمدينة نظرا لارتفاع تكلفة مد المرافق ووعورة التربة بالأراضى المتوفرة بالمدينة فى بعض المناطق الجديدة والامتدادات.





وتطرح وزارة الإسكان حاليا ولأول مرة خلال عامي 2019 و2020 شقق سكنية ضمن الوحدات المتبقية من مشروع دار مصر لـ الإسكان المتوسط بالمدينة بمساحة من 100 إلى 150 مترا مربعا تقريبا.





وسجلت المدينة سعر 5545 جنيها للمتر، وذلك بخلاف 5% وديعة الصيانة، وقيمة الرسوم الإدارية ومصاريف مجلس الأمناء التى تسدد عن كل وحدة سكنية.





وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية بـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن قيمة مقدم حجز الوحدات 50 ألف جنيه، يقوم الحاجز بتحويلها للحساب المخصص لهذا الغرض ببنك الإسكان والتعمير، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل ـ دفعة واحدة وغير مجزأة ـ





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على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقى، بإحدى الطرق التالية (التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH"، أو سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية "اسم المتقدم للحجز رباعى – ورقم بطاقة الرقم القومى (14 رقما سارية)، وسيتم إرسال رسالة sms تفيد وصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة (ثلاثة أيام عمل) من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وفى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995، أو عبر البريد الإلكترونى ( [email protected] ).





كما توفر وزارة الإسكان نظامين للتقسيط على 5 أو 7 سنوات، مع إمكانية التقدم بطلب لتقسيط الوحدة بنظام التمويل العقارى لمدة تصل إلى 20 سنة بفائدة 10%، فى إطار مبادرة البنك المركزى لتنشيط وتفعيل التمويل العقارى.





يذكر أن آخر طرح لوحدات سكنية ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بمدينة 15 مايو كانت فى عام 2016 ضمن الإعلان الثامن للمشروع، وتم تأجيل طرح وحدات جديدة بالمدينة لحين انتهاء تسليم جميع الحاجزين بالإعلان الثامن لوحداتهم بعد فتح باب التحويل للحاجزين بالمدينة للتحويل لمدن بدر أو أكتوبر بسبب ارتفاع أعداد الحاجزين، خاصة بعد إضافة مساحات جديدة للمشروع بالمدينة وبدأ ترفيق 300 فدان فى منطقة الامتداد الجديدة لإضافتها للمشروع.