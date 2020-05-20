ضبط عصابة رواد البنوك سرقوا 280 ألف جنيه من محاسب بمدرسة بالبساتين

فى ضربة أمنية موجعه لعصابات سرقة رواد البنوك ، نجح ضباط مباحث القاهرة فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالبساتين تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب التتبع من أمام البنوك .





تبلغ لقسم شرطة البساتين من محاسب بإحدى المدارس - كائنة بدائرة القسم قرر بأنه عقب صرف مبلغ (280 ألف جنيه) خاصة بالمدرسة عمله من أحد البنوك قام شخصان يستقلان سيارة ملاكى بتتبعه حتى وصوله أمام المدرسة مستقلًا سيارة، وأثناء توقفه قام المتهمان بسرقة الحقيبة وبها المبلغ المالى من داخل السيارة بأسلوب المغافلة.





من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة توصلت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص وهم (سيدة، وصاحب مكتب تمويل عقارى، وسائقين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وعاطل "لأربعة منهم معلومات مسجلة") تم ضبطهم .





وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "التتبع" من أمام البنوك، وأقروا باقتسامهم المبلغ المالى المستولى عليه فيما بينهم، وتم بإرشادهم بمسكنهم ضبط (مشغولات ذهبية – مبالغ مالية - 3 شاشة - 3 هاتف محمول - 3سيارات "مستأجرة").





وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وأتهمهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.