الرقابة الإدارية: ضبط ٢٩ ألف عبوة مستحضرات تجميل وكيماويات منتهية الصلاحية بمصنع بالغربية

واصلت هيئة الرقابة الإدارية حملاتها بالتنسيق مع مديريتى الصحة، والتموين بمحافظة الغربية لمتابعة وإحكام الرقابة على الاتجار بالأدوية والمستلزمات الطبية التى يتم تصنيعها دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة ولا تستوفى معايير الأمان بما يشكل خطورة على صحة وحياة المواطنين نتيجة استخدام خامات ومستلزمات إنتاج مغشوشة.





حيث تم ضبط مصنع يزاول نشاطه بمدينة طنطا يختص بتصنيع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وبه حوالى ٢٩ ألف عبوة مستحضرات تجميل، وعدد من براميل الجلسرين والكيماويات منتهية الصلاحية ومجهولة مصدر الإنتاج غير مطابقة للمواصفات يتم استخدامها في عمليات التصنيع.





وقد بلغت قيمة المضبوط بحوالي ٤,٥ مليون جنيه.





واتُخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وحيال مرتكبيها.