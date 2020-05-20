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بين الناس

مواطن يستغيث بأهل الخير لمساعدته بعد إصابته بشلل نصفى أثناء عمله

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:40 م
المواطن كامل
المواطن كامل
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ميرنا محمود
 استغاث المواطن "كامل " من عمال اليومية  المقيم في البحيرة والذي كان يعمل  نجارا مسلحا و سقط من أعلى السطح ليتعرض لشلل نصفي.

 وقال:  اصبحت  عاجزا عن العمل أنتظر من يحنو علي من أهالي القريه بالمساعدات المالية حتي أستطيع العيش.

واضاف في شكواه احتاج الي علاج واي مصدر رزق استطيع من خلالة مجابهة الحياه اليومية فأنا غير قادر علي الحركة 

رقم للتواصل مع الحالة :01126662608

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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