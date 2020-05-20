مواطن يستغيث بأهل الخير لمساعدته بعد إصابته بشلل نصفى أثناء عمله

استغاث المواطن "كامل " من عمال اليومية المقيم في البحيرة والذي كان يعمل نجارا مسلحا و سقط من أعلى السطح ليتعرض لشلل نصفي.





وقال: اصبحت عاجزا عن العمل أنتظر من يحنو علي من أهالي القريه بالمساعدات المالية حتي أستطيع العيش.





واضاف في شكواه احتاج الي علاج واي مصدر رزق استطيع من خلالة مجابهة الحياه اليومية فأنا غير قادر علي الحركة





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