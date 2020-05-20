محافظ المنوفية يتابع الموقف الختامي لمشروعات المحافظة

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعًا لمناقشة الموقف الختامى لمشروعات المحافظة للعام المالى 2018/2019 والوقوف على مستوى الأداء وبحث سبل الارتقاء والنهوض بكافة المشروعات الخدمية بنطاق المحافظة ، بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام ومديرى المشروعات ومدير المديرية المالية ومديرى إدارات الشئون القانونية والتخطيط والمتابعة وأمانة المشروعات والميزانية بالديوان العام.





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فى بداية اللقاء استعرض مدير أمانة المشروعات بالمحافظة أداء كل مشروع من مشروعات المحافظة وما حققه من نسب أرباح خلال الفترة الماضية ، هذا واستمع محافظ المنوفية لمديرى المشروعات الخدمية عن كيفية إدارة كل مشروع والخدمات التى يقدمها والمعوقات التى تواجههم وسبل التغلب عليها.





وقد وجه المحافظ مديري المشروعات بضرورة التفكير فى أوجه التطوير للمشروعات والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطاقات المتاحة لرفع كفاءة المشروع وتعظيم سبل الاستفادة لتحقيق أعلى ربح ممكن وبما يعود بالنفع العام على المحافظة.





هذا وقد شدد المحافظ على مديرى المشروعات بإعداد تقارير دورية عن كل مشروع ومدى تحقيق الاستفادة القصوى من موارده ، مع ضرورة وضع تصورات جديدة وقابلة للتنفيذ مما ينعكس على تطوير المشروعات وتنميتها وزيادة معدلات الأرباح لتحقيق التنمية المستدامة وحفاظًا على المال العام ومنع إهداره.