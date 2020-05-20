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محافظات

بنسبة 85% من المستهدف.. توريد 170 ألفا و963 طن قمح ببني سويف

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:46 م
توريد القمح
توريد القمح
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محمد عبد الحليم
أكد الدكتور هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيرًا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع. 

وأعل المحافظ أنه تم أمس تسلّم وتوريد 5800طن قمح،ليصل إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية موسم التوريد وحتى صباح اليوم الأربعاء، إلى 170ألف و963 طن قمح ، بنسبة  85.4%  من المستهدف توريده هذا الموسم. 

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين بالمحافظة ،بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2019/2020،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

وجرى تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين ببني سويف  وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من:مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية. 

جدير بالذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 133 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 ألف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعًا تخزينيًا، بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن ،إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر،وكان قد بدأ في 15 أبريل 2020 ويختتم  في 15 يوليو المقبل.
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