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محافظات

محافظ الإسماعيلية يفتتح سوق الشهداء للخضر والفاكهة والأسماك بحى ثان

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:48 م
اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية
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انجي هيبة
‎افتتح اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، سوق منشية الشهداء للخضر والفاكهة والأسماك المقام بمنطقة شارع شل بمنطقة منشية الشهداء بحى ثان الاسماعيلية والذى تم تطويره ورفع كفاءته.

‎يضم السوق فرش منها 193 فرشا لباعة الخضر والفاكهة و115 فرشا لباعة الأسماك بالإضافة إلى 2 شواية و4 دورات مياه ومزود بكافة الخدمات والمرافق الأساسية ويستهدف تجميع الباعة الجائلين والقضاء على الإشغالات والعشوائية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للإسماعيلية.

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‎وخلال الافتتاح أشاد محافظ الإسماعيلية بالجهود المبذولة فى إقامة مثل هذه المشروعات الخدمية.

‎مشيرا إلى أن هذا السوق هو أحد مشروعات خطة المحافظة للأسواق البديلة والتى تغطى كافة المراكز والمدن بالكامل، فى إطار استكمال تنفيذ خطة المحافظة للتوسع فى إنشاء الأسواق البديلة الجديدة والمتطورة.

‎وبهدف تجميع الباعة الجائلين والحفاظ على المظهر الحضارى والشكل الجمالى والقضاء على مظاهر التلوث.
محافظ الإسماعيلية يفتتح سوق الشهداء للخضر والفاكهة والأسماك بحى ثان
محافظ الإسماعيلية يفتتح سوق الشهداء للخضر والفاكهة والأسماك بحى ثان
محافظ الإسماعيلية يفتتح سوق الشهداء للخضر والفاكهة والأسماك بحى ثان
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