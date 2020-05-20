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تعليم

دون شكاوى.. انتهاء الاختبارات الإلكترونية لأولى ثانوي في البحيرة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:56 م
جدول امتحانات الفصل
جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني
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جمالات الدمنهورى
أنهى طلاب الصف الأول الثانوي العام اليوم الأربعاء، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثانى أدى الطلاب الامتحان إلكترونيًا في مادة الكيمياء، لمدة ساعة ونصف خلال الفترة من الثانية عشر ظهرًا، وحتى الثالثة عصرًا بدون أي مشاكل وردت لغرفة العمليات.  

وأكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن الامتحانات شهدت تعاونا وتنسيقا بين كافة الجهات المعنية، من خلال انعقاد غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف فرعية بجميع الإدارات التعليمية والإعلان عن أرقام تليفونات الغرف.

وبالتنسيق مع مسئولى التطوير والمعنيين للتدخل الفورى وحل أي مشكلة على الفور، وتوجيه الطلاب حيث قاموا بأداء الاختيار الإلكتروني من المنازل بعد أن تم تسليمهم جهاز التابلت وشريحة الإتصال الخاصة به.
 

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن الطلاب قاموا بأداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

وأضاف بأن ٣٠٤٩٦ طالبا وطالبة أدوا الاختبار الإلكتروني بالصف الأول الثانوي بمحافظة البحيرة منهم ٢٥٦٧٨ إنتظام و ٤٨١٨ خدمات  لمدة عشرة أيام امتحانات خلال الفترة من الأربعاء ٢٩ أبريل وحتى اليوم.
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