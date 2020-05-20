دون شكاوى.. انتهاء الاختبارات الإلكترونية لأولى ثانوي في البحيرة

أنهى طلاب الصف الأول الثانوي العام اليوم الأربعاء ، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثانى أدى الطلاب الامتحان إلكترونيًا في مادة الكيمياء، لمدة ساعة ونصف خلال الفترة من الثانية عشر ظهرًا، وحتى الثالثة عصرًا بدون أي مشاكل وردت لغرفة العمليات.





وأكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن الامتحانات شهدت تعاونا وتنسيقا بين كافة الجهات المعنية، من خلال انعقاد غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف فرعية بجميع الإدارات التعليمية والإعلان عن أرقام تليفونات الغرف.





وبالتنسيق مع مسئولى التطوير والمعنيين للتدخل الفورى وحل أي مشكلة على الفور، وتوجيه الطلاب حيث قاموا بأداء الاختيار الإلكتروني من المنازل بعد أن تم تسليمهم جهاز التابلت وشريحة الإتصال الخاصة به.





وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن الطلاب قاموا بأداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.



