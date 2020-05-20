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برلمان

خارجية البرلمان: ليبيا أحد أهم محاور دائرة الأمن القومي المصري

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:40 م
النائب صلاح عقيل
النائب صلاح عقيل
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ماجدة بدوى
قال اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن ليبيا تمثل أحد أهم محاور دائرة الأمن القومي المصري، ومايحدث في الأراضي الليبية تؤثر تداعياته بشكل كبير على أمن واستقرار مصر، لذا تكتسب ليبيا أهمية كبيرة من الجانب المصري، فضلًا عما يجمعنا مع جارتنا الغربية من علاقات تاريخية وحدود مشتركة.

وأضاف عقيل، في بيان له اليوم ، أن مصر منذ اندلاع الأحداث في ليبيا ، لا تدخر جهدًا جهدا لمساعدة الليبيين على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز هذه المرحلة من تاريخهم، وجمعت الفرقاء الليبيين بالقاهرة في محاولة إعادة التلاحم فيما بينهم وتضافر جهودهم مع مصر وجميع الدول المحبة للسلام والمحبة لليبيا.

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وأرجع وكيل وكيل خارجية البرلمان، حالة عدم الاستقرار التي تشهدها ليبيا ، إلى محاولات بعض الدول التدخل في الشأن الليبي وتنفيذ أجنداتها، ودعم الجماعات والعناصر الإرهابية بالمال والسلاح.

وشدد على أن مصر نؤكد دوما الالتزام بالحل السياسي كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة، وتحقيق المصالحة بين مختلف أطياف الشعب الليبي، ورفض التدخل الخارجي لتسوية الأزمة، وضرورة الحفاظ على كيان ووحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، وأهمية أن يكون الحل "ليبي – ليبي" بعيدا عن أي حلول مفروضة من الخارج.
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