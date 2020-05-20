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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد شونة تجميع القمح بعرب مطير ومشروع محطات تطوير الري الحقلي

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:23 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
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إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، شونة تجميع القمح ومشروع محطات تطوير الري الحقلي وترشيد استهلاك المياه بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح.

ورافقه خلال الجولة المهندس إبراهيم سرور، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وهاني مبروك، مدير فرع البنك الزراعي بأسيوط، ومحمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، وعبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد شونة تجميع الأقماح بعرب مطير التابعة للبنك الزراعي، واستمع إلى شرح عن إجراءات التوريد واستلام الأقماح من المزارعين، وشاهد أخذ عينات للقمح ومطابقتها للمواصفات الخاصة بالاستلام مصدرًا تعليماته إلى وكيلي وزارتي التموين والزراعة بالتشديد على إجراءات استلام الأقماح والتأكد من سلامتها ومطابقتها لمواصفات التوريد.

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كما تفقد المحافظ يرافقه وكيل وزارة الزراعة مشروع محطات تطوير الري الحقلي وترشيد الاستهلاك للمياه بعرب مطير، والذي يقوم على تقليل فاقد المياه في كمية الاستهلاك بين الحقل الإرشادي المزروع على مصاطب والزراعة العادية وانعكاسها على إنتاج الفدان، وذلك عن طريق قياس كمية المياه في الحالتين عن طريق استخدام آلة الهدار.

والتقى اللواء عصام سعد ببعض المزارعين للاستماع إلى تجربتهم بنظام الري الحقلي المطور، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة الزراعة لإنجاح مشروعات تطوير الري الحقلي وترشيد استهلاك المياه، والتي تعد مشروعات حيوية وضرورية لمستقبل الدولة المصرية ويجب أن تتضافر كل الجهود الوطنية لإنجاحه باعتبار المياه حقا أصيلا للأجيال القادمة.

وقال وكيل وزارة الزراعة المهندس إبراهيم سرور إن مشروع تطوير الري الحقلي بقرية عرب مطير بمركز الفتح يعد نموذج إرشادي بتمويل من البنك الدولي ومشروعات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) وهو يغطى مساحة 1740 فدانا بواقع 2657 مستفيدا، ويستهدف ترشيد المياه وضمان وصولها إلى المزارعين بالقدر المطلوب والوقت المحدد للري، بالإضافة إلى استخدام المياه الاستخدام الأمثل وفقا لتوجهات الدولة المصرية بالعمل على الحفاظ على كل قطرة مياه لمواجهة الاحتياجات المجتمعية المختلفة وتدعيم برامج استصلاح الأراضي.


محافظ أسيوط يتفقد شونة تجميع القمح بعرب مطير ومشروع محطات تطوير الري الحقلي
محافظ أسيوط يتفقد شونة تجميع القمح بعرب مطير ومشروع محطات تطوير الري الحقلي
محافظ أسيوط يتفقد شونة تجميع القمح بعرب مطير ومشروع محطات تطوير الري الحقلي
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