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محافظات

الجيزة تتسلم 50 ألف كرتونة مواد غذائية من الغرف التجارية بالمحافظة.. غدا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:25 م
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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محمد الصاحى
تستقبل محافظة الجيزة، غدا الخميس، 50 ألف كرتونة مواد غذائية وملابس لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة وذلك في إطار تعاون محافظة الجيزة  مع الغرفة التجارية بالجيزة. 
 
وتستقبل المحافظة تلك المساعدات بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والمهندس عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية وممثلي مديريات التموين والتضامن الاجتماعي في المحافظة. 

ومن ناحية أخرى واصلت محافظة الجيزة حملاتها المكثفة التي تنفذها لتطهير المنشأت الخدمية ومقار البنوك والبريد ووسائل النقل وغيرها من الأماكن التي يرتادها المواطنين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية و الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا. 

حيث نفذت المحافظة أمس حملات تطهير من خلال  مديرية الطب البيطري بالجيزة لحوالي 600 شارع و محل ومنزل، حيث تم في البدرشين  تطهير وتعقيم قرية ميت رهنية و سقارة وموقف ميكروباص الهرم وسقاره البدرشين وواجهات 52 محل و 185  منزل وسوق الخضار وعدد 12 شارع جانبي . 

وفي العياط تم تطهير المحطة وشارع أبوهميله وجميع المحلات التجارية بعدد 75 محلا وواجهات جميع المنازل حوالي 110 منازل . 

وفي كرداسة تم تطهير وتعقيم قرية برك الخيام عدد 3 شوارع بإجمالي عدد واجهات 30  منزلا و  25  محلا و قرية ناهيا عدد 4 شوارع بإجمالي 35 واجهة منزل و عدد 28 واجهة محل .

وفي الصف تم تطهير وتعقيم عدد ٦ شوارع رئيسيه  و عدد ٨ منشآت حكومية و عدد٢ منزل  وفي منشأة القناطر تم تطهير وتعقيم الادارة البيطرية بالمنصورية ومجزر نكلا .

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