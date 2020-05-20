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أخبار العالم

192 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في بلجيكا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:27 م
اصابات كورونا في
اصابات كورونا في بلجيكا
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على صالح
أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم الأربعاء، عن أن السلطات الصحية في بلجيكا سجلت 192 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بانخفاض من 232 حالة في اليوم السابق، فيما يُعتقد أنه تراجع مستمر للعدوى، حيث تواصل البلاد تخفيف الإغلاق. 

وذكر مركز مكافحة الوباء التابع لوزارة الصحة في بلجيكا في تقرير عن الوضع، إن العدد التراكمي للحالات منذ بداية الوباء في الدولة هو 55983، بما في ذلك 9150 حالة وفاة.


وتشمل المعدلات المبلغ عنها لليوم الماضي 42 حالة وفاة جديدة بسبب مضاعفات مؤكدة أو مشتبه بها تتعلق بالفيروس و160 مريضًا خرجوا من المستشفيات بعد الشفاء.

وعلى مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم إدخال 50 شخصًا جديدًا إلى المستشفى، بينما انخفض عدد المرضى في وحدات العناية المركزة من 345 إلى 313، وفقًا للتقرير.

وفي 4 مايو، بدأت بلجيكا بتخفيف القيود المتعلقة بفيروسات تاجيات القلب على مراحل، وتم السماح للشركات التي ليس فيها اتصال مباشر مع العملاء باستئناف العمليات.

وبدأت المرحلة الثانية يوم الاثنين الماضي، وتم السماح بإعادة فتح جميع المتاجر وأكشاك الشوارع وسمح للبلجيكيين باستقبال الضيوف مرة أخرى ، وإن كان ذلك مع قيود معينة - بحد يصل إلى أربعة أشخاص ينتمون إلى نفس العائلة ويفضل أن يكون ذلك في أماكن خارجية مثل الحدائق.
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