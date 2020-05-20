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رياضة

وائل جمعة لـ سعد سمير: العب براحتك أنا سبت شعري خلاص..فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:09 م
صدى البلد
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إسراء أشرف
مازح وائل جمعة، أسطورة دفاع الأهلي والمنتخب الوطني السابق، سعد سمير لاعب المارد الأحمر، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر".
ونشر وائل جمعة مقطع فيديو قديم لمحمد بركات نجم الأهلي السابق، وسعد سمير خلال لقائهما مع الإعلامية منى الشاذلي، معلقًا عليه ضاحكًا: "ألعب براحتك يا سعد.. أنا سبت شعري خلاص".

وكان سعد سمير حكى موقفا طريفا خلال ظهوره في البرنامج، حيث قال: "كنت بعرف إن أنا هلعب من كابتن وائل جمعة نفسه".

وتابع: "كابتن وائل جمعة كان دائمًا يقوم بتصفيف شعره قبل أي مباراة، كنت بعرف وقتها إن أنا مش هلعب".

واضاف: "كان عندنا مباراة أمام فريق من كينيا ووائل جمعة كان حالق شعره، وأثناء المحاضرة فاجئني الكابتن حسام البدري بوضع اسمي في التشكيلة الأساسية".

وأتم: "سعد؟ ده الكابتن وائل حلق".

وأنهت إدارة الأهلي، اليوم، الأربعاء، إجراءات تجديد تعاقد سعد سمير، لمدة 4 مواسم، بعد أن بات لاعبًا حرًا منذ أن تم رفع اسمه من قائمة الفريق في يناير الماضي.
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