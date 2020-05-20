هيئة إنقاذ الطفولة الدولية تسلم محافظة المنيا مطهرات ومعقمات ومسلتزمات طبية

من جانبه اوضح مدير مكتب هيئة انقاذ الطفولة الدولية ان الهيئة سلمت المحافظة عددا من المطهرات والمعقمات ومجموعه من البدل والأقنعة الواقية وكمامات وجوانتيات، لتوزيعها على قطاع الصحة، ومديرية التربية والتعليم بالمنيا، وذلك لتعزيز الحماية اللازمة لمواجهة تحديات انتشار وباء فيروس كوفيد - 19، وقد وجه المحافظ بتوزيعها على عدد من المستشفيات مع توجيه البدل الواقية إلى مستشفى العزل بملوى.