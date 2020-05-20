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محافظات

هيئة إنقاذ الطفولة الدولية تسلم محافظة المنيا مطهرات ومعقمات ومسلتزمات طبية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:01 م
تسلم المساعدات والمطهرات
تسلم المساعدات والمطهرات لمحافظة المنيا
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ايمن رياض
سلمت هيئة انقاذ الطفولة الدولية، اليوم مجموعة من المطهرات والمعقمات ومستلزمات طبية، لمحافظة المنيا، لتوزيعها على قطاعى الصحة والتربية والتعليم بالمنيا

جاء ذلك خلال استقبال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لوفد هيئة انقاذ الطفولة الدولية، بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، وهيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة
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ضم الوفد المهندس تامر كيرلس مدير مكتب هيئة انقاذ الطفولة الدولية بالقاهرة، ومنى منير مسئول المشاركة المجتمعية .

اشاد المحافظ بالدور المجتمعي الهام لمؤسسات المجتمع المدني لدعم ومسانده الدوله المصريه، انطلاقا من ايمان تلك المؤسسات بدورها في المساهمة المجتمعية وخاصه في الازمه الحاليه ، لتعزيز الحماية اللازمة لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

من جانبه اوضح مدير مكتب هيئة انقاذ الطفولة الدولية ان الهيئة سلمت المحافظة عددا من المطهرات والمعقمات ومجموعه من البدل والأقنعة الواقية وكمامات وجوانتيات، لتوزيعها على قطاع الصحة، ومديرية التربية والتعليم بالمنيا، وذلك لتعزيز الحماية اللازمة لمواجهة تحديات انتشار وباء فيروس كوفيد - 19، وقد وجه المحافظ بتوزيعها على عدد من المستشفيات مع توجيه البدل الواقية إلى مستشفى العزل بملوى.
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