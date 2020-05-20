هيئة إنقاذ الطفولة الدولية تسلم محافظة المنيا مطهرات ومعقمات ومسلتزمات طبية

سلمت هيئة انقاذ الطفولة الدولية، اليوم مجموعة من المطهرات والمعقمات ومستلزمات طبية، لمحافظة المنيا، لتوزيعها على قطاعى الصحة والتربية والتعليم بالمنيا
جاء ذلك خلال استقبال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لوفد هيئة انقاذ الطفولة الدولية، بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، وهيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة
ضم الوفد المهندس تامر كيرلس مدير مكتب هيئة انقاذ الطفولة الدولية بالقاهرة، ومنى منير مسئول المشاركة المجتمعية .
اشاد المحافظ بالدور المجتمعي الهام لمؤسسات المجتمع المدني لدعم ومسانده الدوله المصريه، انطلاقا من ايمان تلك المؤسسات بدورها في المساهمة المجتمعية وخاصه في الازمه الحاليه ، لتعزيز الحماية اللازمة لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".
من جانبه اوضح مدير مكتب هيئة انقاذ الطفولة الدولية ان الهيئة سلمت المحافظة عددا من المطهرات والمعقمات ومجموعه من البدل والأقنعة الواقية وكمامات وجوانتيات، لتوزيعها على قطاع الصحة، ومديرية التربية والتعليم بالمنيا، وذلك لتعزيز الحماية اللازمة لمواجهة تحديات انتشار وباء فيروس كوفيد - 19، وقد وجه المحافظ بتوزيعها على عدد من المستشفيات مع توجيه البدل الواقية إلى مستشفى العزل بملوى.