اخبار الفن .. ضحية رامز جلال .. وفاة فنان شهير بالسرطان .. سر ظهور ياسمين صبرى بفستان الزفاف مرتين

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.
حل اليوم الفنان محيى إسماعيل ضيفا على برنامج رامز مجنون رسمى للفنان رامز جلال والذى يعرض على قناة mbc مصر.
توفى النجم العالمى ويلى كى Willie K، وذلك بعد إصابته بمرض السرطان فى الرئة عن عمر يناهز الـ59 عاما.
شهدت قضية الفنان سعد لمجرد والمتهم فيها باغتصاب فتاة فرنسية تطورات جديدة حيث قبلت محكمة النقض بباريس الطعن المقدم من قبل محام الفنان المغربى.
تحل اليوم، الأربعاء، ذكرى رحيل الفنانة ميمى شكيب والتي قدمت عددا من الأعمال الفنية التى ظلت عالقة فى أذهان المشاهد، خاصة أنها برزت فى أدوار الحماة.
أثارت الفنانة ياسمين صبرى حالة من الجدل الواسع فى حلقتها أمس بمسلسل "فرصة ثانية" والذى تظهر فيها مرتدية فستان الزفاف لتتزوج من "زياد" والذي يقدم دوره أحمد مجدى.
تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة سناء يونس التى قدمت عديدا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد خاصة أنها برعت فى أداء أدوار الفتاة العانس.