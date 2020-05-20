ردا على الشائعات الأخيرة.. برلماني: لا توجد نية لتصفية القطاع العام

أكد المهندس معتز محمد محمود عضو مجلس النواب، أنه ليست هناك أي نية لتصفية القطاع العام أو التخلص من شركاته وكل ما يتردد في هذا الصدد شائعات إخوانية سافرة لإحداث بلبلة بين الرأي العام.
ونوه النائب بما قاله رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال، أنه ليس هناك أسهل من التصفية ولكن الذي تقوم به الدولة حاليا، هو العمل على تطوير القطاع العام وإصلاح شركاته حتى تتحول لمؤسسات رابحة.
ولفت إلى موافقة مجلس النواب، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، قائلا إن مشروع القانون دليل علي تمسك الحكومة بالإصلاح، ولو رغبت في التخلص من هذا القطاع، ما تقدمت بهذا التعديل على الاطلاق.
وأشار إلى أن شركات القطاع العام في مصر وبالخصوص شركات الغزل والنسيج وغيرها، ذاخرة بالكفاءات والكوادر العمالية والدولة تعمل على تعظيم مقدراتها وتطويرها مع التحديات الجسام التي تقابلها الدولة.