احذر.. القيادة بـ الشبشب تقودك إلى كارثة

مع بداية الصيف يلجأ الكثير من الأشخاص إلى ارتداء الشباشب كونها عملية ومريحة في هذا الفصل وتأتي تحذيرات بسبب هذه العادة من نادي السيارات الألماني .
حيث أن هذه المشكلة ستظهر على السطح في حالة ارتداء قائد السيارة الشبشب أثناء السفر، خاصة في فصل الصيف وكذلك الصندل أو حتى القيادة بدون شبشب .
كما نصح خبراء النادي الألماني قائدي السيارات بعدم ارتداء الشبشب أثناء القيادة لأنه لا يوفر دعما كافيا أثناء عمليات الضغط على دواسة البنزين أو الفرامل .
لذلك فانه يسبب في تشتت انتباهه، وربما يعلق خلف دواسة البنزين أو الفرامل خاصة للأشخاص الذين يعانون من حالات التعرق في القدم ولتفادي هذه الحوادث نصح الخبراء أن يرتدي قائد السيارة حذاء رياضي جيد ومريح خاصة في الدول العربية التي تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة .
حيث أن هذه المشكلة ستظهر على السطح في حالة ارتداء قائد السيارة الشبشب أثناء السفر، خاصة في فصل الصيف وكذلك الصندل أو حتى القيادة بدون شبشب .
كما نصح خبراء النادي الألماني قائدي السيارات بعدم ارتداء الشبشب أثناء القيادة لأنه لا يوفر دعما كافيا أثناء عمليات الضغط على دواسة البنزين أو الفرامل .
كما انه يتسبب في انزلاق القدم عن الدواسة، وقد يؤدي هذا إلى أحداث خطيرة بالإضاف في حالة ارتداء حذاء خفيف سهل يمكن أرتداؤه ونزعه من القدم سيؤدي إلى فقدان التحكم الكامل على دواسات الفرامل المكابح والوقود.
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لذلك فانه يسبب في تشتت انتباهه، وربما يعلق خلف دواسة البنزين أو الفرامل خاصة للأشخاص الذين يعانون من حالات التعرق في القدم ولتفادي هذه الحوادث نصح الخبراء أن يرتدي قائد السيارة حذاء رياضي جيد ومريح خاصة في الدول العربية التي تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة .