احذر.. القيادة بـ الشبشب تقودك إلى كارثة

كما انه يتسبب في انزلاق القدم عن الدواسة، وقد يؤدي هذا إلى أحداث خطيرة بالإضاف في حالة ارتداء حذاء خفيف سهل يمكن أرتداؤه ونزعه من القدم سيؤدي إلى فقدان التحكم الكامل على دواسات الفرامل المكابح والوقود.





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