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فن

حفيد محمود ياسين فى حوار لـ صدى البلد: ياسر جلال صفعنى على وجهى.. وهذا رد فعل جدي على دوري.. واستعنت بالحرافيش من أجل التحضير للشخصية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:01 م
حفيد محمود ياسين
حفيد محمود ياسين
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أحمد إبراهيم
استطاع محمود عمرو محمود ياسين، أن يخطف الأنظار إليه في مسلسل "الفتوة" عبر دور ابن فتوة بولاق والذي يقدم شخصيته الفنان رياض الخولي، ويأتي هذا العمل هو ثانى أعماله الفنية بعد مسلسل نصيبى وقسمتك. 

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"صدى البلد" التقت بمحمود ياسين الذي كشف بدوره عن كافة التفاصيل الخاصة بدوره وسر القلم الذى تعرض له من قبل ياسر جلال.  

ماذا عن تحضيرك للدور فى "الفتوة" خاصة أن الأحداث تدور فى حقبة زمنية مختلفة؟ 
تحضيرى للشخصية استعنت بعدد من الكتب التى ترصد هذه الحقبة الزمنية، ودرست جيدا كل تفاصيل الشخصية والتى كتبها المؤلف هانى سرحان، ودعمت أيضا دورى من خلال مشاهدة بعض الأعمال التى قدمت ورصدت هذه المرحلة، حتى أكون ملما بكافة التفاصيل الخاصة بالدور. 

وهل احتاج ذلك تغيير فى الشكل وطريقة الكلام؟ 
بالتأكيد، حيث كانت هناك سلوكيات معينة تطغى على هذه الحقبة الزمنية، فضلا عن تغيير الملابس والشكل، حيث نرى أن معظم الذين عاشوا فى هذه الحقبة الزمنية كان يعتمد على المظهر البسيط الجلباب والشارب بعيدا عن اللحية، وهو ما حرصت على تنفيذه للتناسب مع أحداث المسلسل. 

ما الأعمال التى شاهدتها من اجل التحضير لدورك فى العمل؟ 
هناك كثير من الأعمال السينمائية والدرامية التى قدمت عصر "الفتونة"، ولعل من أبرزها مسلسل "الحرافيش" والذى قدمه الفنان الراحل نور الشريف، فضلا عن فيلم "الحرافيش" الذى قدمه جدى الفنان محمود ياسين، وأتصور أنهما أبرز نجمين قدما هذه الحقبة الزمينة وهذا العصر بشكل جيد ومتعمق، واكتسبت كثير من الخبرات والملامح التى ميزت هذه الفترة.      

وماذا عن المشاهد الصعبة التى واجهتك فى المسلسل؟
هناك عدد من المشاهد الصعبة التى جسدتها، ولكن يظل مشهد ضرب ياسر جلال لى هو الأصعب، خاصة أن هذا المشهد كان الأول لى فى تصوير العمل، واستغرق وقتا من أجل التحضير له حيث كان متفق أن يتم صفعى على وجهى بتكنيك يبدو حقيقيا، ولكن بعد ذلك قرر المخرج أن يكون صفعى بالقلم حقيقى، وبالفعل تم تنفيذ المشهد بشكل طبيعى، وكانت كواليسه فى غاية الحب والود والمرح فى أوقات أخرى. 

كيف ترى التعاون مع الفنان رياض الخولى خاصة أن معظم المشاهد التى تشارك فيها معه؟ 
سعيد بالتعاون مع رياض الخولى، والذى ساعدنى كثيرا فى الدور، وكان يسعى دائما للحديث معى من أجل إزالة الرهبة والقلق من التصوير، فضلا عن أنه من الفنانين الذين استمتع بالجلوس معهم فى الكواليس من أجل الاستفادة من تجاربه وخبراته. 

ماذا عن رد فعل جدك "محمود ياسين" ووالدك "عمرو" على المسلسل؟
أسعدنى كثيرا رد فعل الأسرة ككل، سواء كان جدى الذى تحدث معى وجدتى الفنانة شهيرة ووالدى عمرو ياسين، فكان هناك رد فعل إيجابى وسعدت به كثيرا خاصة أن هذا العمل اعتبره مغامرة فى بداية مشوارى الفنى، وأراه يؤثر بشكل كبير على مسيرتى الفنية فى المرحلة المقبلة. 
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