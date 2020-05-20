نصائح مهمة لتفادي الحر أثناء القيادة

نعاني هذه الفترة من ارتفاع شديد في درجة الحرارة قد تصل إلى 43 درجة مئوية ما يؤثر على أصحاب السيارات أثناء القيادة؛ لذلك نقدم بعض النصائح الهامة...
- حاول اخلاء السيارة من الولاعات والمعطرات والسيارة الباور بانك الخاص بالهاتف والمشروبات الغازية.
- عند ركنك للسيارة في الشمس احرص على فتج زجاج النوافذ 1 سم وذلك للمساعدة في تصريف الحرارة.
- حاول التأكد من أن الإطارات معبأة بالهواء باقل درجتين حرارة عن المعتاد فإذا كانت معبأة على 30 اجعلها 28.
- حاول تعبئة السيارة بالوقود في الفترة المسائية إذا امكن تجنبا للوقوف في الحر.
- لاتضع الهاتف الجوال على تابلوه السيارة أثناء السفر نهارا.
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- لا تترك الأطفال داخل السيارة وهي مغلقة ولو دقيقة حرصا على حياتهم.
- لا يفضل السفر نهارا لمرض القلب والأوعية الدمية والسكر وامراض الغدد الصماء وكبار السن.
- لو السيارة بدون مكيف أغسل راسك بالماء من وقت لآخر أثناء السفر نهارا لتجنب حرارة الجو.