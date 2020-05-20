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سيارات

نصائح مهمة لتفادي الحر أثناء القيادة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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أماني نوار
نعاني هذه الفترة من ارتفاع  شديد في درجة الحرارة  قد تصل إلى 43 درجة مئوية ما يؤثر على أصحاب السيارات أثناء القيادة؛ لذلك نقدم بعض النصائح الهامة...


-    حاول اخلاء السيارة من الولاعات والمعطرات والسيارة الباور بانك الخاص بالهاتف والمشروبات الغازية.


-    عند ركنك للسيارة في الشمس احرص على فتج زجاج النوافذ 1 سم وذلك للمساعدة في تصريف الحرارة.


-    حاول التأكد من أن الإطارات معبأة بالهواء باقل درجتين حرارة عن المعتاد فإذا كانت معبأة على 30 اجعلها 28.


-    حاول تعبئة السيارة بالوقود في الفترة المسائية إذا امكن تجنبا للوقوف في الحر.


-    لاتضع الهاتف الجوال على تابلوه السيارة أثناء السفر نهارا.

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-    لا تترك الأطفال داخل السيارة وهي مغلقة ولو دقيقة حرصا على حياتهم.

-    لا يفضل السفر نهارا لمرض القلب والأوعية الدمية والسكر وامراض الغدد الصماء وكبار السن.

-    لو السيارة بدون مكيف أغسل راسك بالماء من وقت لآخر أثناء السفر نهارا لتجنب حرارة الجو.
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