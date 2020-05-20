هذه الحالات تحتاج لعملية الجيوب الأنفية .. تعرف عليها

قال الدكتور أمجد عدنان الطريفي، استشاري جراحة وأمراض الأنف والأذن والحنجرة ، أن يتمكن الطبيب من تشخيص أمراض الجيوب الأنفية عند أخذ السيرة المرضية وإجراء الفحص السريري المناسب للمريض، وهذا قد يشمل لمس الأنف والوجه، وفحص الأنف من الداخل بالأدوات المناسبة والمنظار.





واضاف أمجد عدنان، أن بعد ذلك يتم تحديد العلاج المناسب، والذي قد يكون عن طريق الأدوية، أو العلاج المناعي، أو جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار في الحالات المقاوِمة للعلاج الدوائي.





اقرأ إيضا ..





كما أشار استشاري جراحة وأمراض الأنف إلى أن كثيرًا ما نسمع عن عمليات الجيوب الأنفية ، فهل تساءلت يومًا ما الهدف منها..





فالهدف من عمليات الجيوب الأنفية هو فتح المجاري الأنفية وتنظيفها مما قد يكون عالقًا بها ويعيق التنفس ومن مشاكل الجيوب الأنفية الشائعة هي التهاب الجيوب الأنفية ، الزوائد اللحمية وانحراف او اعوجاج الحاجز الأنفي الموجود بين فتحتي الأنف.







