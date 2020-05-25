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محافظات

حق السقاية والرعاية والزواج.. أهم الأعراف للجمال الشاردة في الوديان

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:02 م
الجمال
الجمال
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إبراهيم جادالله

تعد الجمال، في جنوب البحر الاحمر ليست كأي حيوان عادي فهي جزء أساسي من طبيعة المكان، ولها قدسيتها الخاصة فى التعامل عن مختلف الحيوانات الأخرى فيما يتعلق بطرق إعاشتها وتربيتها؛ خاصةً فيما يخص طريقة إطعامها وسقايتها.


يقول محمد زين، أحد أبناء قبيلة العبابدة، إن سقاية الجمال من الآبار تكون صيفا كل ثلاثة أيام تأتى الجمال إلى مكان تلك الآبار فى الوديان وتكون الأولوية فى الشرب لجمال صاحب البئر ولا يتم منع أى جمل من الشرب حتى لو كان شاردا.

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وأضاف "زين"، أن أعراف التعامل مع الجمال لا ترتبط فقط بالسقاية، ولكن يمتد الأمر إلى أن أبناء قبائل الجنوب إذا وجدوا جملا مولودا صغيرا مع أمه فعليهم عبء رعايتهما وإرضاعه من أمه لأول مرة دون أن يظهر صاحبه؛ لأن تعريف الجمل بالرضاعة من أمه يتطلب وجود شخص على دراية بتربية الجمال، وهو أمر يحتاج إلى مهارة خاصة.


الشيخ شاذلى بشير عمر، من أبناء العبابدة، أوضح "عند تقديم الصدقة عن أبلهم بالذبح لها وتقديم الصدقة عنها فيما يعرف (بكمتيت سليلت) يجمع الإبل التى لا يعرف صاحبها التى بنفس الوادى لتأخذ البركة مع أبلهم، وحتى عند استهداف الإكثار وتزويج الإبل لا تترك الإبل التى لا يعرف صاحبها بالوادى بل يتم تزويجها مثل أبلهم.


وأضاف عمر يوشم أن الجمل المولود بنفس وشم الأم الذى يعرف أن هذا الجمل ينتمى لأى قبيلة، فإذا جاء صاحبها بعد فترة من الزمن قد تكون شهور أو سنوات يجد جماله متكاثرة ومحفوظة وتسقى كما يسقى جمال ساكن الوادى التى تواجدت به رغم أنها كانت شاردة، والوشم الذى على الإبل والذى يرجع فى الأساس للقبيلة من جهة الأم التى من نسلها تكونت القبيلة والوشم يوضع خلف الأنف والعين وكذلك على أفخاذ الأقدام الخلفية من الجهة اليمنى للإبل.

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