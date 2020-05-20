محافظ بورسعيد يشيد بحملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف والأراضي الزراعية

حق الشعب.. الأجهزة التنفيذية تضرب المعتدين على أراضي الدولة بيد من حديد.. إزالة 27 حالة تعد على أملاك الدولة في قنا.. وإزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية جنوب بني سويف