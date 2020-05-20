محافظ بورسعيد يشيد بحملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف والأراضي الزراعية

أكد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الاربعاء، علي استمرار قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بإزالة كل أشكال التعديات ومخالفات البناء على الأراضى المملوكة للدولة وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لمنع التعديات على الأراضى و معاقبة المخالفين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع الاجهزة المعنية بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء حسام بدرة مساعد مدير الأمن وذلك لاستعراض نتائج حملات ازالة التعديات.
واشاد محافظ بورسعيد بجهود كافة الاجهزة التنفيذية والامنية لمابذلوة من جهد خلال الفترة الماضية وشن حملات مكبرة لفرض هيبة الدولة والقانون.
وأوضح محافظ بورسعيد أنه سوف يتم إزالة اشكال التعدي على املاك الدولة والبناء المخالف علي الاراضي الزراعية او البناء المخالف خلال هذة المرحلة فورا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتنفيذ الازالة الفورية للمخالفات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع الاجهزة المعنية بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء حسام بدرة مساعد مدير الأمن وذلك لاستعراض نتائج حملات ازالة التعديات.
واشاد محافظ بورسعيد بجهود كافة الاجهزة التنفيذية والامنية لمابذلوة من جهد خلال الفترة الماضية وشن حملات مكبرة لفرض هيبة الدولة والقانون.
وأوضح محافظ بورسعيد أنه سوف يتم إزالة اشكال التعدي على املاك الدولة والبناء المخالف علي الاراضي الزراعية او البناء المخالف خلال هذة المرحلة فورا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتنفيذ الازالة الفورية للمخالفات.