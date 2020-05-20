بعد إغلاقها ٣ شهور.. الحياة تعود لـ شواطئ برشلونة.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها إعادة فتح شواطئ مدينة برشلونة الإسبانية لبضع ساعات بعد إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر تقريبا بسبب فيروس كورونا.

وسمحت السلطات للناس بالسباحة وممارسة الرياضة على الشاطئ بين الساعة 6 و 10 صباحا .

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وقد تم ذلك تحت إشراف الشرطة التي قامت بدوريات في المنطقة لمنع أي تجمعات.



وقد تم ذلك تحت إشراف الشرطة التي قامت بدوريات في المنطقة لمنع أي تجمعات.





وشهدت إسبانيا أكثر من 27000 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وقد ذكرت بالفعل أن أي شخص يدخل إسبانيا يجب أن يعزل نفسه في فندقه أو إقامته لمدة 14 يومًا.