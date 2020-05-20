بعد إغلاقها ٣ شهور.. الحياة تعود لـ شواطئ برشلونة.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها إعادة فتح شواطئ مدينة برشلونة الإسبانية لبضع ساعات بعد إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر تقريبا بسبب فيروس كورونا.
وسمحت السلطات للناس بالسباحة وممارسة الرياضة على الشاطئ بين الساعة 6 و 10 صباحا .
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وقد تم ذلك تحت إشراف الشرطة التي قامت بدوريات في المنطقة لمنع أي تجمعات.
وأعلنت إسبانيا عن قيود سفر جديدة تتعلق بـ فيروس كورونا والتي سيكون لها تأثير كبير على أي شخص لديه خطط عطلة إلى البلاد، وكذا أعلن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، والذي اعلن نيته تمديد اجراءات حالة الطوارئ لمدة شهر إضافي.
وشهدت إسبانيا أكثر من 27000 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وقد ذكرت بالفعل أن أي شخص يدخل إسبانيا يجب أن يعزل نفسه في فندقه أو إقامته لمدة 14 يومًا.