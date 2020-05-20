الجهاز القومى يصدر تعليمات بشأن أوقات عمل منافذ بيع مشغلي الاتصالات في العيد

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة عيد الفطر المبارك .





وأوضح الجهاز أن التوقيت الجديد سوف يكون من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا، على أن تعاود مواعيد العمل بالفروع ومنافذ البيع بعد عيد الفطر المبارك لتكون من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.





يذكر ان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أصدر منذ أيام قليلة تقريره الربع الأول الخاص باستجابة شركات المحمول لشكاوى مستخدمى الاتصالات.





وأكد الجهاز أنه تم استحداث منظومة جديدة لمتابعة شكاوى خدمات الاتصالات.



