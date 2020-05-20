AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الجهاز القومى يصدر تعليمات بشأن أوقات عمل منافذ بيع مشغلي الاتصالات في العيد

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:35 م
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة عيد الفطر المبارك .

وأوضح الجهاز أن التوقيت الجديد سوف يكون من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا، على أن تعاود مواعيد العمل بالفروع ومنافذ البيع بعد عيد الفطر المبارك لتكون من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

يذكر ان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أصدر منذ أيام قليلة  تقريره الربع الأول الخاص باستجابة شركات المحمول لشكاوى مستخدمى الاتصالات.

وأكد الجهاز أنه تم استحداث منظومة جديدة لمتابعة شكاوى خدمات الاتصالات.

وقال الجهاز فى تقريره أن هناك أكثر من 52 ألف شكوى تم تصعيدها للجهاز منها أكثر من 16 ألف شكوى خاصة بشكاوى الهاتف المحمول وقرابة 23 الف شكوى خاصة بشكاوى الانترنت الثابت وأكثر من 10 آلاف شكوى للهاتف الثابت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العمل بالمنزل والدفع الالكترونى.. كيف أثبت فيروس كورونا متانة البنية الرقمية المصرية

5 عوامل ساهمت في نجاح قطاع الاتصالات المصري لمواجهة كورونا.. أدار الأزمة بشكل ممنهج وعلمي.. توفير سعات إضافية لباقات الإنترنت بنسبة ٢٠%.. زيادة عدد مكاتب البريد المسائية لـ2000

الجهاز القومي يحدد مواعيد عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات

كتيبة مصر الإلكترونية.. كيف نجحت الاتصالات في دعم جهود الدولة لمواجهة كورونا

قطارات ومترو وأتوبيسات.. اِعرف تفاصيل الحجز والسفر في عيد الفطر

منشور رسمي بقرارات الحكومة عن إجراءات ما بعد العيد.. حظر تحرك المواطنين بدءا من الثامنة مساء وارتداء الكمامات إلزامي وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالفين

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر: إدعاء المعرفة أخطر من جائحة كورونا

ببدلة رجالي.. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا

شاهد.. أول صور للبريطانية التي عثرت عليها الشرطة مقتولة وجثتها مقسمة على حقيبتين

خصم 0.5% من أصحاب المعاشات.. النواب يناشد العاملين بالدولة التبرع لمواجهة كورونا

لمدة 12 شهرًا فقط .. موعد تطبيق قانون خصم 1 % من دخل العاملين بالدولة

لا تهاون في الاجراءات الوقائية .. مدبولي: القاهرة والجيزة الأعلى إصابة بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج هادئ.. سمية الخشاب تتألق بإطلالة محتشمة

ببدلة رجالي.. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا

شاهد.. محافظ بني سويف يتوقف أثناء خط سيره لإلزام عامل النظافة بارتداء الكمامة