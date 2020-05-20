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أخبار العالم

العراق يسجل 113 إصابة جديدة بـ كورونا و3 وفيات

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بالإضافة إلى 3 وفيات. 

وأعلن مجلس الوزراء العراقي، عن فرض حظر تجول شامل خلال عطلة عيد الفطر لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

يأتي ذلك بعد أن أكد وزير الصحة العراقي حسن التميمي أن تزايد عدد المصابين بدأ يضع الضغط على النظام الصحي.

وفي وقت سابق أعلن الاتحاد العربي لعلوم الفلك أن يوم السبت القادم الموافق 23 مايو هو المتمم لشهر رمضان فلكيًا، وستكون غرة شوال وأول أيام عيد الفطر الأحد  24 مايو.

وفي الأردن، اعلنت السلطات أنه سيتم فرض حظر شامل خلال أول أيام العيد.

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