من نسل العائلة المالكة البريطانية.. تفاصيل وفاة الأمير الألماني أوتو ..صور

توفي الأمير الألماني أوتو أمير هيسن في حادث مأساوي بدراجته النارية على طريق أوتوبي بافاري في ألمانيا.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد توفي الأمير أوتو في الساعات الأولى من يوم الأحد الماضي، بعد حادث دراجته النارية التي يبلغ قيمتها 20 الف يورو، وقع بالقرب من بحيرة مونستاني.





وتوفي الأمير الألماني عن عمر يناهز 55 عاما، وهو رجل أعمال يمتلك العديد من أفرع سلسلة مطاعم عالمية شهيرة، ومقرها في جنوب ألمانيا، وفقا لموقع BILD الألماني.





وينحدر الأمير أوتو من سلالة ملكية ألمانية ذات أصول ينحدر منها حكام روسيا، ويتعقد أنه مرتبطا أيضا بنسل العائلة المالكة البريطانية ، حيث يقع ترتيبه 1461 لورث العرش البريطاني.





ويعتقد أن سبب الحادث يرجع إلى انحراف الدراجة النارية عن مسارها، بعد تجاورز سيارة أخرى بسرعة عالية، ويقول تقرير الشرطة أن أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن ولكن يعتقد أنه فقد السيطرة على الدراجة النارية ، وانحرفت واصطدمت بحواجز الطريق.





وليس هناك ما يشير إلى أنه تاثر بطقس الأحد الذي كان حارا في ألمانيا، لأنه معتادا على القيادة بسرعة عالية، وفي عام 2010 كان قد حصل على سبع نقاط في رخصته وحظر القيادة لمدة 9 أشهر بعد قيادته بسرعة عالية في ميونخ الألماني، ولكنه هرب من الحظر بدفع غرامة قدرها 3600 يورو.