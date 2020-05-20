صفط العرفا أول قرية ضمن المشروع القومي لتوصيل الصرف الصحي بنظام المشاركة المجتمعية

وقع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف البروتوكول المكمل لتنفيذ خدمة الصرف الصحي لقرية صفط العرفا بالفشن بالمشاركة المجتمعية،حيث وقع على البروتوكول مع محافظ بني سويف:اللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف،والدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف،وفي حضور اللواء هشام شادي السكرتير العام ،والمستشار نادي عبد اللطيف المستشار القانوني للمحافظة والدكتورة أسماء سامي "المكتب الفني بديوان المحافظة.





وأوضح محافظ بني سويف أن هذا البروتوكول هو المكمل لبرتوكول التعاون الأساسي السابق توقيعه في"نوفمبر الماضي"بين المحافظة والهيئة القومية لمياه الشرب والشركة القابضة،لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بصفط العرفا بالمشاركة المجتمعية"والتي تعد أول قرية بالمحافظة،يتم فيها توصيل خدمة الصرف الصحي ضمن البرنامج القومي لخدمة الصرف الصحي بالقرى غير المخدومة"بنظام المشاركة المجتمعية"،وذلك تنفيذا توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن،والذي صدر بشأنها قرار مجلس الوزراء بوضع خطة لتنفيذ البرنامج القومي للصرف الصحي بنظام المشاركة المجتمعية للمناطق المحرومة في القرى والتجمعات السكانية.





وصرح محافظ بني سويف أنه بحسب هذه البروتوكولات، تكون فيها المحافظة منسقا عاما للمشروع ومسؤولة عن إدارته وتنفيذه بالتنسيق مع شركة المياه ومؤسسة نهضة بني سويف،موضحا أن مكونات المشروع تنقسم إلى قسمين،حيث يشمل القسم الأول دور جهات الدولة المعنية من خلال الإشراف الكامل على تنفيذ كافة وحدات المشروع وتوفير التمويل اللازم لإنشاء محطات الرفع وخطوط الطرد،فيما يتضمن القسم الثاني دور المشاركة المجتمعية في تمويل وتنفيذ خطوط الانحدار الرئيسية وشبكات الانحدار الفرعية (الوصلات المنزلية ) وغرف التفتيش وكذلك توفير الأراضى اللازمة لإنشاء محطات الرفع.





وبحسب البروتوكول المكمل فقد تم الاتفاق على أن تكون مدة ضمان الأعمال بمافيها المكونات الكهروميكانيكية الموردة والمركبة بالمحطة طبقا لما هو متعارف عله قانونيا ،مع التزام مؤسسة نهضة بني سويف بتنفيذ الأعمال طبقا للبرنامج الزمنى المقدم منها والشروط والمواصفات المقدمة منها والمعتمدة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتكلفة الفعلية ، بحيث يتم صرف الدفعات المالية للمؤسسة وفقا لتقدم الأعمال وتوريد التشوينات وطبقا لبيان أعمال معتمد من شركة المياه.

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وتضمنت بنود البروتوكول المكمل آلية تنفيذ المشروع والذي من خلالها تقوم مؤسسة نهضة بني سويف بإعداد التصميمات والدراسات الهندسية الخاصة بإقامة محطة الرفع وخط الطرد،على أن تتم مراجعة تلك التصميمات والدراسات بمعرقة شركة المياه ، وتتولى المؤسسة تنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء محطة الرفع وخط الطرد بسعر التكلفة الفعلية للمهمات والآلات والمعدات وغيرها بما لا يتعدى عشرة ملايين جنيه "المبلغ المخصص للمشروع من الهيئة القومية" وفقا للمقايسة المعدة من المؤسسة والمعتمدة (المقايسة) من شركة المياه، على أن تتم تسوية مستحقات المؤسسة عن طريق الحصر الفعلي للأعمال المنفذة مرفقا به تقرير فنى يفيد بصلاحية الأعمال المنفذة ومطابقتها للشروط.



