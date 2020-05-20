شيفت كارير.. ريهام سعد تخلت عن لقب مهندسة مدنية لأجل حب الديكور

لم تكن تحلم يوما بالالتحاق بكلية الهندسة ذلك الحلم الذي يراود الطلاب منذ بداية سنوات الدراسة ، ليظل الآباء يشجعون أبنائهم على المذاكرة باجتهاد كي يستطيعوا الحصول على مجموع يؤهلهم للالتحاق بكلية الهندسة المعروفة بكلية القمة ، لكن ريهام سعد كان لها شغف آخر مختلف منذ طفولتها .





ريهام سعد "29 سنة " مهندسة ديكور استطاعت تحقيق معادلة صعبة لتحقق حلمها بعيدا عن الواقع الذي فرضه عليها المجتمع، فبعد أن انتهت من مرحلة الثانوية العامة كانت ترغب بالالتحاق بإحدى الكليات الطبية لكن مجموعها وضعها امام كلية الهندسة المعمارية .





كانت ريهام تهوى الرسم منذ طفولتها وكانت تحلم بأن تكون هذه الهواية هي عملها المستقبلي بعيدا عن شكليات المجتمع ورغبة الأهالي، فالتحقت بكلية الهندسة المعمارية رغما عنها ، لكنها قررت أن تستغلها في تنمية موهبة الرسم .





بعد فترة وجيزة من دراستها بالهندسة المعمارية، قامت بتغيير المجال لتدريس الهندي المدنية، وبالتالي كانت بعيدة تماما عن الرسومات التي كانت تجد فيها نفسها في المعمارية، وحاولت أن تلتحق بهندسة الديكور إلا أن طلبها قوبل بالرفض من أسرتها فاضطرت للإستمرار في دراستها رغما عنها لكنها لم تنسى شغفها بالرسم وظل عالقا بقلبها وعقلها .





بعد انتهاء خمس سنوات من دراسة الهندسة المدنية ، عملت ريهام سعد في مجالها حتى تزوجت من مهندس معماري يعمل في مجال الديكور الذي تعشقه ريهام ومن هنا تغيرت حياتها رأسا على عقب وبدأ في تشجيع زوجته على ترك مجال الهندسة المدنية لتعمل معه في مجال الديكور .





لم تفكرريهام في تضيع الفرصة التي باتت تحلم بها من الصغر، وقررت ان تبدا خطوات جدية في مجال الديكور وظلت تتعلم اساسيات المهنة بمساعدة زوجها حتى وجدت نفسها مؤهلة للعمل تماما معه، وقررت أن تترك عملها بالهندسة المدنية .



