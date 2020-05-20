كان يشاركني وأنا مصاب.. نجم الأهلي السابق: محمود الجوهري سبب اعتزالي كرة القدم.. فيديو

كشف علاء ميهوب نجم ومدرب الاهلي السابق ، عن السبب الحقيقي وراء اعتزاله كرة القدم وهو فى سن الـ30 .





وقال ميهوب ، عبر اون تايم ، انه أخطئ كثيرا خلال مسيرته بسبب إصابته ولم يتعافي منها وكنت اشارك فى المباريات بعد علم المدربين انه مصاب .





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وشدد ميهوب ، علي ان محمود الجوهري يعد احد المتسببين فى اعتزالي بسبب علمه اني مصاب ويشاركني بإستمرار





وأضاف ، ان مباراة مالاوي فى تصفيات كأس العالم 90 ، حاول الجوهري اشراكي رغم اصابتي فى القدم واجريت عملية الاحماء ولكني لم إشارك .



