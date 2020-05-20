للسيدات.. استشاري يوضح حالات تستدعي إجراء ولادة قيصرية

تقلق الكثير من السيدات مع اقتراب موعد الولادة من الطريقة التي تولد بها، كما أن بعضهن يقلق بشكل خاص من الولادة القيصرية لأنها تخضع لعملية جراحية بسيطة.





أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، على الولادة القيصرية، قائلا: "إنه يتم الاتفاق عليها مسبقا ولا تتم فجأة، فهي تتم قبل شعور الحامل بالطلق، كما تعد الولادة القيصرية من الطرق الآمنة على عكس الشائع عنها، ولاسيما لحالات الحقن المجهري. وعلق الدكتور





وأوضح أنه بالرغم من أن الولادة القيصرية لابد أن يكون مخطط لها، لكن هناك نوع طارئ ولابد من اجراءه فور حدوث الأعراض، والتي تتم بعد آلام الطلق الذي يحدث في رحم الحامل، وهناك حالة أخرى لابد من إجراء الولادة القيصرية وهي حدوث انفجار في كيس الماء.





وأضاف أن تلك الحالات التي تخضع للولادة القيصرية بدون تجهيزات مسبقة تكون حالات خطرة وطارئة، على صحة الأم والجنين.





واوضح أن الخطورة تزداد على صحة الجنين، فيمكن عدم وصول الاكسجين إليه أو يسبب له نزيف داخلي، أو حالات تدلي الحبل السري، مشيرا أن الولادة القيصرية لا تتعدى الـ35 دقيقة.





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