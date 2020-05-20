AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للسيدات.. استشاري يوضح حالات تستدعي إجراء ولادة قيصرية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:31 م
الولادة القيصرية
الولادة القيصرية
Advertisements
حياة عبد العزيز
تقلق الكثير من السيدات مع اقتراب موعد الولادة من الطريقة التي تولد بها، كما أن بعضهن يقلق بشكل خاص من الولادة القيصرية لأنها تخضع لعملية جراحية بسيطة.

وعلق الدكتورأحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، على الولادة القيصرية، قائلا: "إنه يتم الاتفاق عليها مسبقا ولا تتم فجأة، فهي تتم قبل شعور الحامل بالطلق، كما تعد الولادة القيصرية من الطرق الآمنة على عكس الشائع عنها، ولاسيما لحالات الحقن المجهري.

وأوضح أنه بالرغم من أن الولادة القيصرية لابد أن يكون مخطط لها، لكن هناك نوع طارئ ولابد من اجراءه فور حدوث الأعراض، والتي تتم بعد آلام الطلق الذي يحدث في رحم الحامل، وهناك حالة أخرى لابد من إجراء الولادة القيصرية وهي حدوث انفجار في كيس الماء.

وأضاف أن تلك الحالات التي تخضع للولادة القيصرية بدون تجهيزات مسبقة تكون حالات خطرة وطارئة، على صحة الأم والجنين.

واوضح أن الخطورة تزداد على صحة الجنين، فيمكن عدم وصول الاكسجين إليه أو يسبب له نزيف داخلي، أو حالات تدلي الحبل السري، مشيرا أن الولادة القيصرية لا تتعدى الـ35 دقيقة.

اقرأ ايضًا:

وأكد استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن هناك أسباب اخرى تستدعي إلى اللجوء لعملية الولادة القيصرية، وهي عن حمل الأم في تؤام، أو الإصابة بورم ليفي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للحوامل.. كيف تتعاملي مع نزول ماء الجنين

لعلاج تأخر الحمل.. عملية الحقن المجهري والتلقيح الصناعي

بالتفاصيل.. ننشر فحوصات تأخر الإنجاب للزوجين بالكامل

تؤثر على الحمل.. كل ما لا تعرفه عن تكيس المبايض قبل الزواج

تكيس المبايض.. التشخيص وطرق العلاج.. ومضاعفات تصيب النساء عند حدوثه

يعيق حدوث الحمل.. 7 فحوصات توضح الإصابة بـ تكيس المبايض

ترشيحاتنا

سورة القدر .. تفسيرها وكلمة «سلام هي» تكشف موعد ليلة القدر

مدرب الأهلي السابق: حزنت من المسئولين بسبب صفقة نجم الزمالك.. فيديو

إلغاء العيدية وإغلاق المساجد.. إجراءات للحكومة الإماراتية خلال عيد الفطر

نجاح نظرية مناعة القطيع.. المصابون للمرة الثانية بكورونا غير معدين

موليكا يقترب من الأهلي.. فشل صفقة انتقال الكونغولي لانس الفرنسي

هنأ المصريين بعيد الفطر.. مدبولى: توفير كمامات مستدامة للمواطنين بأسعار مقبولة وجودة عالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للسيدات.. استشاري يوضح حالات تستدعي إجراء ولادة قيصرية

شيرى عادل تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

بمكونات بسيطة .. طريقة عمل ريحة الكحك والعجمية