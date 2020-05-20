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شريف سلامة ضيف برنامج اغلب السقا.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:49 م
شريف سلامة اغلب السقا
شريف سلامة اغلب السقا
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محمود محسن
حل اليوم الفنان شريف سلامة ضيفا أمام النجم أحمد السقا، في برنامج المسابقات "إغلب السقا".

وجاء في بيان من "mbc مصر" أن الفنان شريف سلامة هو ضيف حلقة اليوم الاربعاء، والتي ستذاع عبر قناة "MBC مصر" في تمام السابعة مساء

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برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل

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