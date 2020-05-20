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فن

محيي اسماعيل يعتذر للجمهور عن كل خطاياه بعد حلقة رامز مجنون رسمي

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:55 م
صدى البلد
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منار نور
علق الفنان محيي اسماعيل علي الحلقة التي جمعته مع الفنان رامز في برنامج رامز مجنون رسمي اليوم. 

وغرد محيي اسماعيل من خلال حسابه الشخصي تويتر :" اعتذر عن كل خطيايا ، #رامز مجنون رسمي".



وقع الفنان محيى إسماعيل، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.




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