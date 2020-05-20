رغم هزيمته..شريف سلامة يهدي ١٠٠ ألف جنيه جائزة إغلب السقا لجمعية رسالة.. فيديو

حل الفنان شريف سلامة، اليوم.في حلقة جديدة مميزة من حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم " إغلب السقا ".





وفاز النجم أحمد السقا خلال منافساته مع الفنان شريف سلامة، وعلى الرغم من ذلك، أعلن الفنان شريف سلامة عن اقتراحه بالتبرع بالجائزة والتى تقدر ب ١٠٠ ألف جنيه إلى جمعية رسالة.ا

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