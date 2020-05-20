رغم هزيمته..شريف سلامة يهدي ١٠٠ ألف جنيه جائزة إغلب السقا لجمعية رسالة.. فيديو

حل الفنان شريف سلامة، اليوم.في حلقة جديدة مميزة من حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم "إغلب السقا".
وفاز النجم أحمد السقا خلال منافساته مع الفنان شريف سلامة، وعلى الرغم من ذلك، أعلن الفنان شريف سلامة عن اقتراحه بالتبرع بالجائزة والتى تقدر ب ١٠٠ ألف جنيه إلى جمعية رسالة.ا
برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة.
وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.
يُعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل