مسلسل بـ١٠٠وش الحلقة 27.. وضع علا رشدي تحت المراقبة.. والعصابة يقررون السفر

بدأت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، بتحقيق الشرطة مع ماجي التي تجسدها الفنانة علا رشدي، وقامت الشرطة بعرض صور العصابة امامها لتتعرف عليهم.





وخرجت ماجي وقررت الشرطة ان تضعها تحت المراقبة لانهم يشكون في ارتباطها بالعصابة، وهو ماجعل اسر ياسين يخبر باقي الافراد انهم سيسافرون خارج البلاد بعد العملية الاخيرة وبدأوا يرتبون ما سيفعلونه.





وقرروا ان يصلوا لاحد الاشخاص ليحول لهم الاموال التي سيحصلون عليها من العملية في حساب بسويسرا وبعدها يسافرون.





مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.





وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.



