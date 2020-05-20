د. سعاد شريف تكتب: ينتهي كورونا في هذا الوقت





الكل يتساءل عن متي ينتهي كابوس الكورونا؟ومتي نعود الي حياتنا الطبيعيه التي كنا عليها من قبل؟

هل ستظل الدوله متماسكه وتتمكن من السيطره علي انهيار اقتصادها!

هل ستظل العماله الغير منتظمه صامده ؟

اسأله كثيره باجابات اكثر ولكنها متضاربه ومتناقضه

فحتي الان وباء الكورونا يضرب معظم دول العالم ويودي بحياه اكثر من ٣٠٠ الف واصابه اكثر من ٤ مليون شخص

وفي الايام الماضيه سمعنا اراء العلماء في مختلف دول العالم ولكنها اراء متناقضه لم تشبع فضولنا في معرفه الصواب فمنهم من قال ان الكورونا ستنتهي بحلول فصل الصيف وها نحن في اشد درجات الحرارة وعلي ذلك الحالات في زياده وهذا ما تناولته في مقال سابق بان فيروس الكورونا ليس كالانفلونزا ينتهي في الصيف

وسمعنا عن دواء المعجزه كما وصفه ترامب وهو هيدروكلوروكين الذي كان يستخدم لعلاج الملاريا حيث صرح ترامب انه الدواء السحري للقضاء علي كورونا ونفاجئ بعد ذلك بتحذير منظمه الصحه العالميه منه بسبب اثاره الجانبيه الخطيره علي عضله القلب وتسببه في عدد من الوفيات

اما عن اللقاحات فيتسابق علماء العالم علي ايجاد لقاح لانقاذ العالم من هذه الجائحه ولكن يستغرق الوصول الي لقاح مابين ١٢ الي ١٨ شهر

اما عن الحقيقه التي لابد ان نسلم بها ليس من باب الاحباط بل من باب الحرص هي ان وباء الكورونا لن ينتهي الا بوجود لقاح للحمايه منه او علاج للسيطره عليه

وعلي ان نصل الي اللقاح او العلاج ايهما اسرع علينا ان نكون جميعا خط الدفاع لبلدنا باتباع طرق الوقايه والتباعد ولبس الكمامه وغسل الايدي بالماء والصابون وتطهير الاسطح والتباعد الاجتماعي والتزام المنازل هذه الفتره واذا شعرت باعراض عليك ان تعزل نفسك في منزلك واذا اشتدت الاعراض عليك ان تكلم الخط الساخن لوزاره الصحة.