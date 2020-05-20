لخفض الحرارة وحصوات الكلى.. فوائد أوراق الليمون المغلى

شرح الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية؛ فوائد مشروب أوراق الليمون المغلي..





وأوضح أنه يعد علاجًا فعالًا للالتهابات بأنواعها المختلفة، وخاصة تلك الناتجة عن العدوات الفيروسية والجرثومية المختلفة والتي تتسبب في العديد من الأمراض على رأسها النزلات الشعبية والإنفلونزا والسعال والزكام والبرد وغيرها.





وأضاف أن يساعد أوراق الليمون بشكل كبير على تهدئة القصبات وتساعد على توسيع الشعب الهوائية وتسهل من عملية التنفس، وتخلص من تراكم البلغم والمخاط وغيره.





كما أن يساعد في التخلص من حالات عسر البول والمغص الكلوي، كما تساعد بشكل كبير على التخلص من الحصوات التي تتشكل في المرارة والأمعاء.





·التخلص من الحصوات التي تتراكم في القنوات البولية، وتساعد إلى حد كبير للتخلص من المغص الكلوي وغيره.





·يساعد على علاج مشاكل الجهاز الهضمي المختلفة، كونها تزيد من استرخاء عضلات المعدة والأمعاء، وتعتبر طاردة للغازات والانتفاخات، وهي ملائمة وآمنة جدًا للاستخدام من مختلف الأعمار، سواء الأطفال أو الكبار في السن أو غيرهم.





·يستخدم كعامل فعال جدًا لخفض الحرارة المرتفعة، كما وتنظم إلى حد كبير من ضغط الدم وتحول دون ارتفاعه، وبالتالي تقي من العديد من الأمراض الخطيرة المرافقة لهذه الحالة بما فيها أمراض القلب والشرايين.





يخلص الجسم من السموم المتراكمة فيه، وتساعد على طرحها خارجًا، مما ينعكس بشكل إيجابي على صحته وقوته.



