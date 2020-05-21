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أخبار البلد

الفلاحين: نصدر النباتات العطرية بالطن ونستوردها بالجرام بملايين الجنيهات

الخميس 21/مايو/2020 - 08:09 ص
النباتات العطرية
النباتات العطرية
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شيماء مجدي
أكد حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب عام الفلاحين أن النباتات العطرية لها فوائد اقتصادية كبيرة إضافة إلى أنها تعود علينا أيضًا بعملة صعبة.

ونوه إلى أنه إذا تم استغلال بعض المواد الخام ستحقق عائداً إقتصادي كبير وتوفر ملايين الجنيهات وستعمل على تشجيع الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل فالنباتات العطرية يتم تصديرها بالطن وتستورد كجرامات بملايين الجنيهات. 

وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن النباتات العطرية يتم إستخدامها في العديد من الصناعات أهمها صناعة الدواء والصناعات العطرية.


وتابع نقيب عام الفلاحين أن بعض المزارعين يلجأون لزراعة النباتات العطرية، مؤكدًا أن لها عائدًا اقتصاديًا عاليًا ولكن ما ينقص المزارع التوعية التي يجب أن تقدم من وزارة الزراعة لأن تلك الزراعة جديدة على المزارع المصري.

وأشار حسين عبد الرحمن إلى أنه يجب التوجه نحو التوسع في الاستصلاح الأفقي عن طريق زيادة المصانع والشركات التى تحول المواد الخام لمنتجات مما يخلق عائداً اقتصاديًا كبيرًا على الدولة.

وقال نقيب عام الفلاحين إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة إضافة القيمة المضافة المحلية، مؤكدًا أن تصدير المواد الخام قد خلق مشكلة كبيرة في بعض المنتجات الزراعية كالقطن.
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