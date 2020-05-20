خالد الجندى: يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد .. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، إن الزكاة يجوز نقلها من بلد إلى بلد آخر، مشيرًا إلى أنها تتبع الاحتياج الذي يتدرج من الأقرب ثم الذي يليه.





وأضاف خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأربعاء، أن الفقير من عائلة الشخص أولى من الفقير خارج عائلته، لافتًا إلى أن ما فاض عن الزكاة له أحكام أخرى.





وأوضح أن القرآن الكريم في الآيات التي يتحدث فيها عن الأقرباء يخص الفقير بصفة غير موجودة عند أحد آخر، متابعًا: «الله يقول وآت ذا القربى حقه والمسكين واليتيم، خص الحق بالقريب ولم يستخدمه مع الآخرين».





حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من تفسير قول "عصا موسى" السحرية، لأن التفسيرات القرآنية، ترفض كل محاولات إلصاق أحاديث السحر بـ«عصا موسى»، فأعمال السحر لها نسخ مكررة، وقد يأتي أحد بسحر فيأتيه من يعارضه بسحر أقوى، أما هذا الأمرُ فهو معجزةٌ من معجزاتِ الأنبياءِ.







