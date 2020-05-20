شاهد.. صورة جديدة لـ محمد رمضان من كواليس مسلسل "البرنس"

شارك النجم محمد رمضان جمهوره صورة جديدة له بشخصية رضوان من كواليس مسلسل "البرنس" عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





وشهد مسلسل البرنس فى الحلقة 27 لقاء رضوان البرنس وابنته لأول مرة منذ خروجه من السجن، ليجدها عند الاسطى محمود وزوجته بعد أن وجدوها بالموقف قبل خمس سنوات.





وحل مسلسل #البرنس (‪Al-Prince‬) للنجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي طبقا لمصادر رسمية فى موقع تويتر في المقدمة للاسبوع الثانى على التوالي، بعد تصدره الاسبوع الثالث من شهر رمضان.





وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



