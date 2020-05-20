100 ألف إصابة في بيرو.. قفزة كبيرة في الدولة اللاتينية

وفق ما ذكرت وزارة الصحة في دولة بيرو، الأمريكية الجنوبية، فقد وصلت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد19، بالبلاد إلى رقم ضخم، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.





وأفادت وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في بيرو تجاوزت الـ100 ألف.





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وقالت الوزارة إن هناك 104020 حالة مؤكدة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، والتي تخضع لحظر على مستوى البلاد منذ مارس ، وارتفع عدد القتلى إلى 3024.





ويظهر إن الاجراءات الاحترازية ستسمر في البلاد حتى ينكسر هذا الرقم الكبير، وكان من المفاجئ أن يرتفع عدد الإصابات في البلاد بهذه المنوال.







