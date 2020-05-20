رضوان البرنس يلتقي بابنته.. محمد رمضان حديث السوشيال ميديا

رمضان قدم المشهد بشكل تراجيدي ببراعة حيث جاءت تعبيراته مزيجا من فرحته لرؤيته لابنته وحزنه علي أنها كبرت وتربت بعيدة عن حضه وإن من قام برعايتها غريب ليس من أسرته التي تخلصت منها.

رمضان قدم المشهد بشكل تراجيدي ببراعة حيث جاءت تعبيراته مزيجا من فرحته لرؤيته لابنته وحزنه علي أنها كبرت وتربت بعيدة عن حضه وإن من قام برعايتها غريب ليس من أسرته التي تخلصت منها.





تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



