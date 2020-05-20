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فن

رضوان البرنس يلتقي بابنته.. محمد رمضان حديث السوشيال ميديا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:25 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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سعيد فراج
تفاعل عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا، مع مشهد الفنان محمد رمضان في مسلسله «البرنس» والذي ظهر فيه يلتقي بابنته مريم لأول مرة بعد فترة من بحثه عنها، ضمن أحداث الحلقة 27 من المسلسل. 

رمضان قدم المشهد بشكل تراجيدي ببراعة حيث جاءت تعبيراته مزيجا من فرحته لرؤيته لابنته وحزنه علي أنها كبرت وتربت بعيدة عن حضه وإن من قام برعايتها غريب ليس من أسرته التي تخلصت منها.


تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
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